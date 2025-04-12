شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: نأمل فى استعادة دور اتحاد الأطباء العرب فى ظل ما تشهده المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

رحب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بالوفود المشاركة باجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، قائلا: أرى أن هناك حضورا مميزا من الدول الأعضاء، وهو ناتج حس وطنى حيال ما تمر به المتطقة بشكل عام، لافتا إلى أن اتحاد الأطباء العرب كجهة منبثقة من جامعة الدول العربية، كان ينقصنا أن المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب جزء من اجتماعاتنا للتواصل مع قطاع عريض من مقدمى الخدمات الصحية.

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته،: أتمنى بعد فترة غياب لتسييس الاتحاد، واستمرار وجود محاولات لاجهاض اتحاد الأطباء العرب، أن يتم استعادة دوره الوطنى الهام على مستوى المنطقة بالكامل، حيث إن الروابط الطبية العربية، هى جزء أساسى من اهتمامات مجلس وزراء الصحة العرب، أجد وجود اتجاه للنظر إلى المساعدات الإنسانية لفلسطين الشقيقة.

وتابع: منذ 7 أكتوبر فيما يخص المساعدات الإنسانية للأشقاء فى فلسطين، فقد تم تكليفنا من الرئيس أن نكون على أهبة الاستعداد ونفعل كل القطاعات من خلال خطة طوارئ لاستقبال المصابين الفلسطينيين، بداية من أول نوفمبر، وبدأنا فى استقبال حالات شدة الاصابات قاسية جدا قد تصل إلى 7 تخصصات طبية تتطلب لتدخل فى وقت واحد، نتيجة لقسوة القصف، كما خصصنا حوالى 18 ألف سرير و1500 سرير رعاية مركزة و35 ألف طبيب و25 ألف من التمريض، بالتزامن مع فتح باب التطوع بنقابة الأطباء للعمل في علاج المصابين.

وأضاف وزير الصحة: مع تصاعد الأحداث تطورت الأعداد ووصلت إلى استقبال من 80 إلى 120 حالة إصابات قاسية نستقبلها بشكل يومى، بخلاف المرافقين، وتم تطعيم 20 ألف طفل خلال فترة الهدنة، وعبر 18 شهر عانى مرضى الغسيل الكلوى والأمراض المزمنة من توقف علاجاتهم، هذا بالإضافة إلي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باستقبال الاطفال الخدج وقد تماثل أغلبهم الشفاء، بالتعاون بين مستشفيات الصحة والجامعية.

واستطرد: وجود اتحاد الأطباء العرب فى تلك الأحداث كان يمكن أن يكون له تأثير قوى، وتخفيف العبئ وآلام الأشقاء فى فلسطين، مؤكدا دعم مصر لكل عمل يقوم به الاتحاد، مؤكدا أن تفعيل الاتحاد والانتهاء من الاجتماع ورفع توصياته لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر عقده فى مايو المقبل، سيكون له تأثير إيجابى فى ظل وجود الكثير الذى يمكن للاتحاد أن يقدمه.



وزير الصحة يرحب بالوفود المشاركة في اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب