شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تطرح خضارا وفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%، كما تحرص الوزارة على توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن للمواطنين بشكل مستمر تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين بتوفير السلع طوال الوقت وبكميات كبيرة.

على جانب أخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر أبريل 2025 في صرف منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجًا ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية، حيث توفر الوزارة أكثر من 30 سلعة ومتاح صرفها للمواطنين على البطاقات.