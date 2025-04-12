شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء معتدلة نهارا مائلة للبرودة ليلا.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، فى ظل استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، وحذرت من أجواء مائلة للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على كافة أنحاء الجمهورية.

ويشهد اليوم نشاط رياح أحيانا على أغلب أنحاء الجمهورية، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 23 درجة.

الصغرى 14 درجة.

الإسكندرية

العظمى 21 درجة.

الصغرى 13 درجة.

مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.

سوهاج

العظمى 27 درجة.

الصغرى 09 درجة.

قنا

العظمى 28 درجة.

الصغرى 13 درجة.

أسوان

العظمى 29 درجة.

الصغرى 15 درجة.