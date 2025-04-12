شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً مع وزير الإسكان ومسئولى جهاز العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل لمدينة العلمين الجديدة لبدء جولة تفقدية لمشروعات مدينة العلمين الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء زيارته لمدينة العلمين الجديدة بعقد اجتماع مع المهندس شريف الشربيني ، وزير الإسكان ، ومسئولي جهاز مدينة العلمين

وكان رئيس الوزراء قد تابع مؤخرا مستجدات موقف التعويضات والإزالات بمنطقة رأس الحكمة، فضلًا عن موقف تنفيذ الأعمال بالمنطقة الاستثمارية ، والموقف التنفيذي لمنطقة "شمس الحكمة"، موقع السكن البديل للعائلات، من حيث تنفيذ شبكات المرافق التى تشمل المياه والصرف الصحي وكذا شبكة الطرق الرئيسية والفرعية. وتم التأكيد فى هذا الشأن على أن التنفيذ قد بلغ نسبًا متقدمة للغاية.