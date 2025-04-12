شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصل العلمين الجديدة لتفقد عدد من المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل لمدينة العلمين الجديدة لبدء جولة تفقدية لمشروعات مدينة العلمين الجديدة.

وكان رئيس الوزراء قد تابع مؤخرا مستجدات موقف التعويضات والإزالات بمنطقة رأس الحكمة، فضلًا عن موقف تنفيذ الأعمال بالمنطقة الاستثمارية ، والموقف التنفيذي لمنطقة "شمس الحكمة"، موقع السكن البديل للعائلات، من حيث تنفيذ شبكات المرافق التي تشمل المياه والصرف الصحي وكذا شبكة الطرق الرئيسية والفرعية. وتم التأكيد في هذا الشأن على أن التنفيذ قد بلغ نسبًا متقدمة للغاية.