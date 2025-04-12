شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بحماس: وفدنا فى طريقه للقاهرة لبحث التهدئة فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مسؤول بحركة حماس: "وفدنا في طريقه للقاهرة لبحث التهدئة في قطاع غزة".

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 50,912 شهيدًا، و115,981 مصابًا، وفق أخر بيان صادر عن الصحة الفلسطينية.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي في 18 مارس الماضي عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.