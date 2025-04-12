شكرا لقرائتكم خبر عن بدر شوال يزين سماء مصر والوطن العربى اليوم فى ظاهرة فلكية مميزة والان مع تفاصيل الخبر

يشهد العالم العربي مساء اليوم السبت، 12 أبريل 2025 ظهور القمر البدر لشهر شوال، في ظاهرة فلكية مميزة تتزامن هذا العام مع كونه أول بدر بعد الاعتدال الربيعي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه سيُرصد القمر بعد غروب الشمس مباشرةً من الأفق الجنوبي الشرقي، حيث سيبدو أكبر حجمًا عند شروقه بفعل وهم بصري يُعرف بخداع القمر، وقد يظهر بلون برتقالي أو وردي بسبب تأثير الغلاف الجوي على ضوئه المنعكس.

ويُصنف قمر الليلة على أنه “قمر صغير”، نظرًا لحدوثه عندما يكون القمر في أبعد نقطة له عن الأرض، ما يجعله يبدو أصغر وأقل سطوعًا من الأقمار الكاملة المعتادة.

وفي مشهد فلكي لافت، سيكون القمر قريبًا من نجم السنبلة (السماك الأعزل)، ألمع نجوم كوكبة العذراء، ما يتيح فرصة لرصدهما معًا بالعين المجردة.

وسوف يصل القمر إلى ذروته في طور البدر المكتمل عند الساعة 03:22 فجر يوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة (12:22 منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، وهي اللحظة التي يكون فيها مقابل للشمس تماماً.

تُعد هذه الليلة مثالية لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر، خاصة فوهة “تيخو”، باستخدام المنظار أو تلسكوب صغير. وسيواصل القمر شروقه متأخرًا كل ليلة بنحو ساعة، إلى أن يظهر في سماء الفجر مع اقترابه من طور التربيع الأخير خلال أسبوع.