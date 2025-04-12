شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البترول: 3 اكتشافات زيت وغاز يضيف للمخزون 12 مليون برميل مكافئ والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تعظيم معدلات الإنتاج وتشجيع الشركات العاملة على زيادة أنشطة الحفر الاستكشافي بما يعكس الإمكانيات الواعدة لقطاع الطاقة المصري.

نجحت شركة خالدة للبترول في تحقيق ثلاث اكتشافات جديدة للزيت الخام والغاز في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، مما سيضيف حجم مخزون يقدر بحوالي 12 مليون برميل زيت مكافئ واحتياطي مسترجع يبلغ 4 ملايين برميل زيت مكافئ.

وتم اختبار وتقييم الاكتشافات حيث بلغ معدل الإنتاج اليومي ما يقرب من 2750 برميل زيت ومتكثفات و20 مليون قدم 3 غاز، وجاري حاليا حساب حجم مخزون الغاز المصاحب عن طريق شركة خالدة.

وتعتبر هذه الاكتشافات مردود مهم لعمل الشريك شركة اباتشى فى تنمية الغاز فى هذه المناطق بالتوازى مع الزيت الخام بعد تطبيق حوافز تعديل السعر الجديدة مما سوف يرفع انتاج خالدة للغاز فوق ٤٨٠مليون قدم مكعب غاز وسوف يصل الى ٥٠٠ مليون قدم فى القريب العاجل ولولا هذه المبادرة لتناقص انتاج الغاز الى ٣٨٠مليون قدم غاز فى شركة خالدة فى ٦ أشهر.