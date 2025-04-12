انطلاق فعاليات اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب

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- بدء اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب بالقاهرة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الفلسطينيين

بدأت أعمال اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب بالقاهرة، برئاسة الدكتور وليد بن خالد الزدجالي رئيس المجلس الأعلي لاتحاد الأطباء العرب ورئيس الجمعية الطبية العمانية، والتي تعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة وكافة شهداء الأمة العربية.

ويُعدّ هذا الاجتماع حدثا استثنائيا في مسيرة الاتحاد، حيث يشارك فيه للمرة الأولى ممثلو النقابات والجمعيات الطبية من 18 دولة عربية، في أكبر تجمع مهني عربي للأطباء منذ تأسيس اتحاد الأطباء العرب في عام 1962.

ومن المقرر أن يشهد هذا اللقاء انطلاقة جديدة نحو تعزيز العمل العربي المشترك في القطاع الصحي، ولم الشمل وتوحيد صفوف الأطباء العرب، بما يسهم فى تطوير الخدمات الصحية فى المنطقة العربية.

كما يبحث الاجتماع مناقشة سبل دعم ومساندة القطاع الصحي في غزة، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها، وذلك من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات الطبية العربية، وتقديم المساعدات العاجلة، وتنظيم جهود علاج الجرحى والمصابين، بما يعكس التزام اتحاد الأطباء العرب بمسؤوليته الإنسانية والمهنية تجاه الأشقاء في فلسطين.