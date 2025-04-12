شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: سيطرة الجبهة الباردة على معظم الأنحاء وانخفاض آخر فى الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك استمرارا لسيطرة الجبهة الباردة على معظم الأنحاء وانخفاضا آخر في درجات الحرارة وعودة البرودة ليلًا، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تراوحت فجر اليوم ما بين 10 – 12 درجة مئوية مرة أخرى مثل منتصف طوبة.

أضاف فهيم أنه من المتوقع درجات حرارة دافئة نهارًا في الوجه البحري ومائلة للحرارة في الوجه القبلي وزيادة كبيرة في فروق درجات الحرارة بين الليل والنهار وبين الأيام.

أشار فهيم إلى أنه ما زال هناك نشاط واضح للرياح في صورة هبات قوية متقطعة نهارًا على كامل الجمهورية قد تكون محملة بالرمال والأتربة خاصة على المناطق المفتوحة وتستمر ليلاً أيضاً على مناطق الصعيد.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 12 أبريل 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر.

ويشهد الطقس اليوم نشاط رياح أحيانا على أغلب أنحاء الجمهورية، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.