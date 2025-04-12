شكرا لقرائتكم خبر عن قصر العيني يشهد فعاليات المؤتمر السنوي الـ14 لقسم الروماتيزم والتأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الرابع عشر لقسم الروماتيزم والتأهيل بكلية طب قصر العينى، وذلك بالقاعة الكبرى للمؤتمرات، تحت عنوان "Daily Practice Challenges in Rheumatology". جاء المؤتمر برعاية الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبإشراف الدكتورة حنان قطب، رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل، وبمشاركة نخبة متميزة من أساتذة الروماتيزم من قصر العيني وعدد من الجامعات المصرية.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب جمع كبير من الأطباء والمتخصصين والمهتمين بمجال الروماتيزم. وقد ناقش المؤتمر التحديات اليومية التي يواجهها الأطباء في الممارسة السريرية، بدءًا من دقة التشخيص، مرورًا باختيار أنسب الخطط العلاجية، ووصولاً إلى المتابعة المستمرة للحالات المزمنة والمعقدة.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور حسام صلاح على الدور الحيوي الذي يؤديه قسم الروماتيزم والتأهيل في خدمة المرضى، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين القسم وباقي التخصصات الطبية داخل الكلية، بهدف تقديم خدمة صحية متكاملة ومتطورة. وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعكس التزام الكلية بدعم التخصصات، والحرص على أن تظل قصر العيني منارة للعلم والطب في المنطقة العربية.

وأضاف: "إن الدور المهني للقسم يقاسم في الاهمية الدور الأكاديمي، ويجب أن يكون الابتكار في مقدمة أولوياتنا، فهو أساس مستقبل واعد، والطريق نحو التميز في تقديم الرعاية الطبية والتعليمية والبحثية." كما شدد على ضرورة تحديث المناهج وأساليب التدريب لتتوافق مع أحدث المعايير العالمية، لضمان تأهيل كوادر طبية قادرة على مواجهة التحديات المتجددة في المجال الطبي.

وتابع قائلاً: "يجب ألا نغفل أبدًا أن جوهر العمل الطبي هو الإنسان، والمريض هو محور كل جهودنا. إن اهتمامنا بالمريض لا يقتصر على التشخيص والعلاج فقط، بل يمتد إلى الإنصات له، والحنو عليه، وإطلاعه على حالته بشفافية، مما يعزز من ثقته في المنظومة الطبية، ويجعله شريكًا في رحلته العلاجية." وأكد أن الطبيب الناجح هو من يجمع بين المهارة الطبية والبعد الإنساني، وهذا ما تسعى الكلية لغرسه في طلابها منذ اليوم الأول.

من جانبها، أعربت الدكتورة حنان قطب، رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل، خلال كلمتها عن فخرها باحتفاظ القسم بالمركز الأول بين أقسام الروماتيزم في الجامعات المصرية والأفريقية، وذلك وفقًا لتصنيف SCImago University Ranking ٢٠٢٥ علي مدار ثلاث سنوات متتاليه. كما استعرضت إحصائيات العيادة الخارجية للقسم في العام الماضي، مشيرة إلى أن عدد المرضى المترددين تجاوز ٢٥ ألف مريض خلال العام، تتنوع حالاتهم بين الذئبة الحمراء، وأمراض المناعة، والالتهابات المفصلية الروماتويدية المزمنة. وقدمت الشكر والتقدير لأساتذة القسم على ما يقدموه من جهد واهتمام كبيرين داخل القسم، مما يعكس سمو رسالته.

وتميز المؤتمر بتنظيم مجموعة من ورش العمل، والعروض التقديمية، والنقاشات التفاعلية، التي وفرت منصة غنية لتبادل الخبرات بين الأطباء، ومناقشة أحدث المستجدات في مجال الروماتيزم، مع التركيز على الجانب العملي والتطبيقي في بيئة العمل اليومية.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار حرص كلية طب قصر العيني على دعم التخصصات الطبية الدقيقة، وتوفير بيئة علمية متقدمة تعزز التواصل والتكامل بين الأطباء من مختلف التخصصات والمؤسسات الطبية، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمرضى.