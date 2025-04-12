تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامج "نظام متطلبات كفاءة معامل الاختبار والمعايرة"

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نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا داخليا بعنوان "نظام متطلبات كفاءة معامل الاختبار والمعايرة ISO/IEC17025/20217 للباحثين والهيئة المعاونة والكادر العام، فى إطار حرص المعهد على تنمية قدرات الكوادر العاملة به في مجال اعتماد التحاليل المعملية لرفع كفاءتهم ومهاراتهم واستمرارا للنشاط التدريبي.

يأتي هذا بناء على توجيهات وزير الزراعة الأستاذ علاء الدين فاروق وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأوضح الدكتور السيد شريف مدير المعهد أن نظام أو مواصفة الأيزو 17025 يعد أحد أهم المعايير الدولية التي تحدد المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة، و هذه المواصفة مرت بعده إصدارات لتواكب التطورات في مجال الجودة والمعايير الدولية فأول إصدار رسمي للمواصفة صدر في ديسمبر 1999 بالتعاون بين المنظمة الدولية للمعايير (ISO) مع اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) ثم تلا ذلك الإصدار الثاني والذي صدر في مايو 2005 حيث ركز بشكل أكبر على تطبيق نظام إدارة الجودة، ووافق جزئيا مع مواصفة ISO 9001:2000 أما الإصدار الحالي والمعتمد حتى اليوم، صدر في 2017 و يتميز بتركيز أكبر على التفكير المبنى على المخاطر ، و مرونة أكثر في إدارة الأنشطة الفنية و الإدارية و توافق أكبر مع متطلبات ISO 9001:2015 و من أهم فوائد تطبيق هذا المعيار ضمان الجودة، ضمان دقة النتائج ، الاعتراف الدولي حيث أن المختبرات المعتمدة وفق هذا المعيار تحظى باعتراف عالمي، مما يسهل التعاون وتبادل النتائج دولياً ، تحسين الأداء الداخلي حيث يشجع المعيار على التحسين المستمر من خلال مراجعة العمليات وتصحيح الأخطاء ، زيادة ثقة العملاء حيث يعزز المعيار من ثقة العملاء في دقة وكفاءة نتائج المختبر.

ومن جانبه، أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب ان هذا المعيار يمثل إطاراً أساسياً لضمان دقة النتائج وجودة العمليات داخل المختبرات، ويستخدم على نطاق واسع من قبل المختبرات التي تسعى للحصول على الاعتراف الدولي بكفاءتها. وعليه فأن تطبيق هذا المعيار يعد خطوة هامة لرفع كفاءة المختبرات وتعزيز مصداقيتها. فهو يضمن أن المختبر يعمل وفق أفضل الممارسات الدولية من حيث الدقة الفنية وجودة الإدارة. يهدف البرنامج الى تعريف المتدربين ببنود مواصفة ايزو 17025(ISO/IEC 17025:2017)‏ أو المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة.

ويتضمن معيار الأيزو 17025 اصدار 2005 قسمين رئيسيين: القسم الأول المتطلبات الإدارية وهذه تشمل نظام إدارة الجودة، ضبط الوثائق، المراجعة الداخلية، ومعالجة الشكاوى أما القسم الثاني المتطلبات الفنية وهذه تغطي كفاءة العاملين، صيانة الأجهزة، صلاحية الطرق المستخدمة، تتبع المعايرة، وضبط جودة النتائج إلا أن الإصدار الجديد(2017) للمواصفة القياسية تضمن خمسة أقسام هي: المتطلبات العامة وتشمل الحيادية والسرية - المتطلبات الهيكلية والتي تغطي طبيعة المنظمة ومركزها القانوني - الاحتياجات من الموارد ويهتم هذا الجزء بمتطلبات ركائز وموارد تشغيل المختبر متضمنة شئون فريق العمل ومكان وبيئة المختبر وكذلك أجهزته ومعداته - متطلبات العملية والتي تشمل مراحل إجراء الاختبار/المعايرة بدءً من التعاقد مع العميل واختيار طريقة الاختبار والتحقق منها واللايقين في القياسات، وحتى إصدار شهادات وتقارير النتائج ومروراً بالشكاوى وحالات عدم المطابقة - متطلبات الإدارة.