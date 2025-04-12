شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: السد العالى أهم منشأ مائى فى مصر وأعظم مشروع هندسى فى القرن والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى ، وأعمال الصيانة الجارية لخزان أسوان، وموقف إيراد نهر النيل وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وأعمال تشغيل السد العالى لاستيفاء التصرفات المطلوب إطلاقها من السد.

وأشار سويلم، إلى أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بـ السد العالى كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0 ، خاصة مع أهمية السد العالى باعتباره أهم منشأ مائى فى مصر وأعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين.

وأكد حرصه على متابعة موقف المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالى، ومتابعة موقف إيراد النهر على مدار الساعة ، بما يحقق إطلاق التصرفات المائية المطلوبة من السد العالى طبقاً للإحتياجات المائية على امتداد الوادى والدلتا.

كما أكد على أهمية أعمال صيانة خزان أسوان وبواباته للحفاظ علي سلامته الإنشائية وضمان سلامة تشغليه والحفاظ على قيمته التاريخية كجزء من مجهودات الحفاظ على منظومة السد العالي وضمن أعمال تأهيل وصيانة كافة المنشآت المائية فى مصر.

