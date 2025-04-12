شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البحوث الزراعية: تسجيل سلالات الجاموس المصرى والدجاج الفيومى والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، الاجتماع الثاني للجنة تحسين السلالات الحيوانية، لمتابعة بعض الملفات الهامة في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، بإعادة تشكيل لجنة السلالات الحيوانية.

حضر الاجتماع الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة الأسبق والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة والدكتور محمد الشافعي مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني "مقرر اللجنة " ومديري معاهد الثروة الحيوانية و الهندسة الوراثية وبنك الجينات والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف والدكتور ماهر حسب النبي أستاذ تربية الحيوان المتفرغ بزراعة بنها والدكتور عادل أبو النجا أستاذ تربية الحيوان المتفرغ بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني والدكتور عبد الرشيد غانم مدير مشروع مراكز تجميع الألبان وعدد من الأساتذة والباحثين أعضاء اللجنة.

وقال رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الاجتماع ناقش المذكرة التنفيذية للقرار الوزاري بتشكيل اللجنة، وتم مراجعة بنود المذكرة والموافقة عليها على أن يتم تشكيل مكتب الأمانة الفنية للجنة، كما تم الاتفاق على تشكيل اللجان الفرعية في مجالات المجترات الكبرى والمجترات الصغرى والدواجن والأسماك.

وأضاف عبد العظيم، أن اللجنة اتفقت على التركيز على تسجيل كل من الجاموس المصري والدجاج الفيومي و الماعز الزرايبي وسمك البلطي لما لهذه السلالات من أهمية كبيرة على المستوى القومي وللحفاظ عليها في صورة نقية، وكذلك لاستخدامها في برامج التحسين الوراثي، مشيرًا إلى سيتم عقد الاجتماع القادم قبل نهاية شهر أبريل الحالي.