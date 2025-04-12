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الطقس اليوم السبت 12-4-2025.. نشاط رياح وأجواء مائلة للبرودة ليلا

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الطقس اليوم السبت 12-4-2025.. نشاط رياح وأجواء مائلة للبرودة ليلا

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القاهرة - سامية سيد - كتب – محمود راغب

السبت، 12 أبريل 2025 08:00 ص

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 12 أبريل 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر.

 

ويشهد اليوم نشاط رياح أحيانا على أغلب أنحاء الجمهورية، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي: القاهرة

العظمى 23 درجة.
الصغرى 14 درجة.

الإسكندرية

العظمى 21 درجة.

الصغرى 13 درجة.

مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.

سوهاج

العظمى 27 درجة.

الصغرى 09 درجة.

قنا

العظمى 28 درجة.
الصغرى 13 درجة.

أسوان

العظمى 29 درجة.

الصغرى 15 درجة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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