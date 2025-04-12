شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يزور اليوم عددا من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يقوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية اليوم السبت، لمشروعات مدينة العلمين الجديدة.

وكان رئيس الوزراء قد تابع مؤخرا مستجدات موقف التعويضات والإزالات بمنطقة رأس الحكمة، فضلًا عن موقف تنفيذ الأعمال بالمنطقة الاستثمارية ، والموقف التنفيذي لمنطقة "شمس الحكمة"، موقع السكن البديل للعائلات، من حيث تنفيذ شبكات المرافق التي تشمل المياه والصرف الصحي وكذا شبكة الطرق الرئيسية والفرعية. وتم التأكيد في هذا الشأن على أن التنفيذ قد بلغ نسبًا متقدمة للغاية.