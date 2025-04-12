شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل فى 7 أيام.. إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة العمل، اليوم السبت، حصاد الـ7 أيام الماضية ، ورصد عناوين الأنشطة ،واللقاءات التي أجراها وزير العمل محمد جبران.

خلال هذا الأسبوع افتتح الوزير جبران ورشة عمل بشأن مناقشة مشروع الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية ،في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج ،تماشيا مع معايير العمل الدولية .

واستقبل الوزير جبران، وزير العمل السوداني السفير فريق أول عماد الدين مصطفي عدوى لبحث سبل تفعيل التعاون في الملفات المشتركة ...كما عقد الوزير اجتماعا عن طريق "الفيديو كونفرانس"، بشأن اتفاقية الفحص المهني مع السعودية،و التي تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المصري المهارات اللازمة لسوق العمل في "المملكة "..

والتقى الوزير جبران مع وزير الهجرة واللجوء اليوناني افريديس ماكيس لتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لتنفيذ إتفاقية تشغيل العمالة الموسمية المصري. في قطاع الزراعة اليوناني ...كما التقى الوزير مع رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية ميشائيل كريتشفر، بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لجامعة ساكسونيا مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا ،وبحث الجانبان التعاون في مجالات التدريب وتنمية مهارات الشباب المصري، لتلبية احتياجات سوق العمل الألماني .



وشارك الوزير في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي، المنعقد تحت رعاية وزير التعليم العالي د. ايمن عاشور ،بعنوان "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد "... كما شارك الوزير في ورشة عمل نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، عن مناقشة التقرير التشخيصي للإستراتيجية الوطنية للتشغيل ،بحضور السيد ايريك اوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة ،وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وخبراء ومتخصيين ، وجهات معنية بقضايا العمل، حيث تهدف المنظمة إلى توثيق سياسات سوق العمل،وتقديم خدمات ومُحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات،والمُشاركة في القضاء على البطالة.



واستقبل الوزير جبران ، مدير عام الأكاديمية العربية السعودية ، إبراهيم الشرقاوي، بحضور المستشار العمالي بالرياض محمد عليان،وذلك للتباحث في مجموعة من الملفات ذات الإهتمام المُشترك ،والإستفادة من النموذج المتطور الذي تقدمه "الأكاديمية"، في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين مصر و"المملكة" فى مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم لسوق العمل، وبحث إمكانية افتتاح فرع للأكاديمية في مصر، بهدف نقل المعرفة وتأهيل الشباب المصري للوظائف الحديثة، بما يواكب متطلبات أسواق العمل الإقليمية والدولية.



وفي إطار الحرص على دعم الحالات الأكثر احتياجا، بتوجيه من وزير العمل ،استلم المواطن محمد إبراهيم عبد الفتاح ، مساعد مدربة السيرك، الذي تعرض لهجوم نمر مفترس أثناء العرض بمدينة طنطا، ما أدى إلى بتر ذراعه،شيك بقيمة 100 ألف جنيه من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع للوزارة ،وذلك كدعم مالي للعامل ضحية "حادث السيرك"،وأكد الوزير جبران على أن هذا الدعم يأتي بعد تنسيق مع السيد محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي ، ذلك التنسيق الذي أسفر أيضا عن توفير فرصة عمل له بإحدى شركات الأدوية بالمحافظة .



