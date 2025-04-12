شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تنظم ملتقى توظيفى لذوى الإعاقة اليوم لدعم دمجهم بالسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل عن تنظيم ملتقى توظيفي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وإحدى الشركات الخاصة للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك اليوم، السبت الموافق12 أبريل 2025، بالحرم اليونانى بالجامعه الأمريكية الكائن بوسط القاهرة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الملتقى الذى يتم تنظيمه باسم "خطوة 2025"، لتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة، يُعد منصة هامة ومبادرة رائدة تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم فى سوق العمل، وذلك من خلال توفير فرص وظيفية متنوعة فى كبرى الشركات العاملة فى مختلف القطاعات.

وأشارت إلى أن الملتقى، يُتيح للحضور فرصة فريدة للقاء ممثلى العديد من الشركات الرائدة التى تحرص على توفير بيئة عمل شاملة وتؤمن بقدرات وإمكانيات الأشخاص ذوى الإعاقة.

وذكرت أن الملتقى ، يتيح إجراء مقابلات فورية للعديد من الوظائف المتاحة، مما يسرع من عملية التوظيف ويمنح الباحثين عن عمل فرصة حقيقية لبدء مسيرتهم المهنية.

ونوهت إلى أنه بالإضافة إلى فرص التوظيف المباشرة، يوفر الملتقى للحضور فرصة الاستفادة من خبرات نخبة من استشاريي التوظيف المتخصصين، الذين سيقدمون لهم النصائح والإرشادات المهنية الهامة، وكذلك خدمة مراجعة السير الذاتية من قبل محترفين لمساعدتهم على تقديم أنفسهم بأفضل صورة لأصحاب العمل.

وأكدت وزارة العمل، على أهمية هذا الملتقى في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الفرص المتكافئة لهم في سوق العمل، إيمانًا بقدراتهم وإمكانياتهم التي تثري مختلف القطاعات وتسهم في التنمية الشاملة.

ودعت وزارة العمل الشباب إلى المبادرة بالتسجيل لحضور ملتقى "خطوة 2025" للبدء نحو مستقبل مهني بخطوة واثقة.

ونشرت وزارة العمل رابطا للتسجيل وحضور الملتقى وهو كالتالي: https://shorturl.at/cFXJU]