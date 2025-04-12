شكرا لقرائتكم خبر عن حماية مجرى نهر النيل: تطهير 2,424 كم لتعزيز استدامة الموارد المائية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود الدولة لحماية الموارد المائية، شهد الربع الأول من العام المالي 2024/2025 إزالة الحكومة 3,997 تعديًا على المجاري المائية، إلى جانب إزالة 391 تعديًا على مجرى نهر النيل وفرعيه، فضلا عن تنفيذ أعمال صيانة وتطهير مجرى نهر النيل وفرعيه على مسافة 1,996 كم، لتأمين سريان المياه وحمايتها من التلوث.

فيما يخص أعمال التطهير والتهوية، تم إزالة الحشائش من مجرى نهر النيل وفرعيه على مسافة 2,424 كم، كما تمت الحماية الحجرية لجوانب نهر النيل وفرعيه على مسافة 500 متر، مما يسهم في تعزيز استدامة الموارد المائية وحمايتها من أي تهديدات.

جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن أداء الحكومة خلال عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (2024-2027)، والذي تم عرضه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويأتي التقرير الحكومي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.

وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.