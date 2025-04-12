شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من التداخلات الدوائية؟.. هيئة الدواء توضح والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء عن مجموعة من النصائح المهمة لمنع حدوث التدخلات الدوائية.

1- لابد أن يكون الطبيب المعالج أو الصيدلى على دراية بالأدوية التى يحصل عليها المريض، حتى الأدوية التى لا تحتاج روشتة، مثل: المستحضرات العشبية، والمكملات الغذائية وأيضا النظام الغذائى والتاريخ المرضي؛ وذلك قبل وصف أى دواء جديد.​

2- راجع النشرة الداخلية للمستحضرات الصيدلية حتى يتم التعرف على التداخلات الدوائية المحتملة وكيفية التعامل معاها.​

3- استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلى عن الأعراض المحتملة فى حالة حدوث تداخلات دوائية، وكيف تتابعها وتتعامل معاها.​

4- استشارة الطبيب أو الصيدلى لمعرفة الأدوية التى تتعارض مع الحمل والرضاعة الطبيعية، وكذلك الأدوية اللى بتسبب الحساسية.​