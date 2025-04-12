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كيف تحمى نفسك من التداخلات الدوائية؟.. هيئة الدواء توضح

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كيف تحمى نفسك من التداخلات الدوائية؟.. هيئة الدواء توضح

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 12 أبريل 2025 07:30 ص

كشفت هيئة الدواء عن مجموعة من النصائح المهمة لمنع حدوث التدخلات الدوائية.

1- لابد أن يكون الطبيب المعالج أو الصيدلى على دراية بالأدوية التى يحصل عليها المريض، حتى الأدوية التى لا تحتاج روشتة، مثل: المستحضرات العشبية، والمكملات الغذائية وأيضا النظام الغذائى والتاريخ المرضي؛ وذلك قبل وصف أى دواء جديد.​

2- راجع النشرة الداخلية للمستحضرات الصيدلية حتى يتم التعرف على التداخلات الدوائية المحتملة وكيفية التعامل معاها.​

3- استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلى عن الأعراض المحتملة فى حالة حدوث تداخلات دوائية، وكيف تتابعها وتتعامل معاها.​

4- استشارة الطبيب أو الصيدلى لمعرفة الأدوية التى تتعارض مع الحمل والرضاعة الطبيعية، وكذلك الأدوية اللى بتسبب الحساسية.​

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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