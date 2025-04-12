شكرا لقرائتكم خبر عن عائدات الثروة المعدنية تحقق 87.42 مليون دولار بالربع الأول وتتجاوز المستهدف والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الحكومة المصرية جهودها فى تطوير قطاع التعدين من خلال تأمين الاحتياجات المحلية من الخامات والمنتجات التعدينية، فى إطار استثمارات مستهدفة تبلغ نحو 150 مليون جنيه لهيئة الثروة المعدنية خلال العام المالى 2024/2025.

وخلال الربع الأول من العام المالى 2024/2025، تم تأمين الاحتياجات المحلية من الخامات والمنتجات التعدينية، حيث بلغ الإنتاج نحو 5.67 مليون طن، فضلا عن تصدير نحو 89.8 ألف طن من هذه الخامات بقيمة 5.56 مليون دولار، متجاوزًا بذلك الأهداف المحددة.

وفى نفس السياق، حققت عائدات تنمية الثروة المعدنية مستويات أعلى من المستهدف، حيث تم تحقيق عائدات تقدر بنحو 87.42 مليون دولار خلال الربع الأول، مما يعكس الأداء القوى للقطاع وإسهامه فى الاقتصاد المصري.

جاء ذلك فى أول تقرير متابعة ربع سنوى عن أداء الحكومة خلال عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى (2024-2027)، والذى تم عرضه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.



ويأتى التقرير الحكومى فى إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم فى رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومى بشكل ربع سنوى بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.

وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.