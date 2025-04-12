شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل مراحل زراعة محصول البطاطس على مدار العام والان مع تفاصيل الخبر

بدأت محافظات الجمهورية في حصاد محصول البطاطس الذى تتم زراعته في محافظات " البحيرة والمنوفية ومنطقة النوبارية والدقهلية والغربية والقليوبية في الوجة البحرى وفي الجيزة والمنيا في مصر الوسطى ويندر زراعتها في مصر العليا إلا أنه يزرع منها في مساحات متفرقة.

وتعد البطاطس واحدة من الحاصلات الزراعية التي تحتل مكانة مرموقة لدى غالبية المزارعين، بسبب قيمتها الغذائية علاوة على عوائدها الاقتصادية الناتجة عن كونها ضمن قائمة الأصناف التصديرية بالدرجة الأولى، ما يستلزم التعرف على كل صغيرة وكبيرة بشأنه، لتحقيق النتائج المأمولة منه بنهاية الموسم.

أوضح احمد إبراهيم المستشار الإعلامى لـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن أفضل المواقيت لزراعة محصول البطاطس تتم على 3 عروات "الصيفية، النيلي الشتوى، الشتوى المحيرة"، كأجندة زراعية ثابتة ومعروفة لجميع العاملين بالنشاط الحقلي، لهذا النبات الاستراتيجي الهام، مشيرًا إلى أن العروة الصيفية لزراعة محصول البطاطس تبدأ من منتصف شهر يناير وتمتد حتى منتصف شهر فبراير، و بعض المُزارعين يفضلون التبكير في زراعتها بدايةً من منتصف شهر ديسمبر من كل عام.

من جانبه قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن أبرز ما يميز العروة الصيفية بالنسبة لمحصول البطاطس، هى أنها تعتمد بنسبة كبيرة على التقاوى التي يتم استيرادها من الخارج، والتي تصل إلى حوالي 35% من إجمالي المساحات المُنزرعة بكافة محافظات الجمهورية، و تبدأ زراعة العروة الشتوية لمحصول البطاطس عادة من مُنتصف شهر أغسطس حتى منتصف شهر أكتوبر، وتُشكل قُرابة 55% من إجمالي المسطحات الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن العروة الشتوي "المحير"، تبدأ من مُنتصف شهر أكتوبر وصولًا لمنتصف شهر نوفمبر، مشيرًا إلى أنه تحتل حوالي 10% من إجمالي المساحات المزروعة به.