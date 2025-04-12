شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة القاهرة: الأنشطة الطلابية فرصة أمام الطلاب الموهوبين لتطوير مهاراتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن تنظيم المسابقات والأنشطة الطلابية تسهم فى تشجيع الطلاب على صقل مواهبهم وإبرازها وتنمية قدراتهم الذهنية والفكرية وإتاحة الفرصة أمام الموهوبين.

وأضاف الدكتور أحمد رجب أن أهمية الأنشطة الطلابية تتمثل فى تطوير المهارات الشخصية للطلاب من خلال التفاعل مع زملائهم والمشاركة في مشروعات وفعاليات متعددة، يكتسب الطلاب خلالها مهارات التواصل وإدارة الوقت وحل المشكلات وغيرها من المهارات الحياتية الأساسية التي تؤهلهم للمنافسة بجدارة في سوق العمل.

واعتمدت جامعة القاهرة خطة الأنشطة الطلابية لشهر أبريل الجارى وتعتمد على تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الطلابية في مختلف المجالات الثقافية، والعلمية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية، خلال شهر أبريل الجاري، وذلك في إطار حرص الجامعة على اكتشاف المواهب الإبداعية لدى الطلاب ودعمها، والمساهمة في تكوين شخصياتهم، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة والمسابقات المختلفة.