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%85 من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على المنصات التعليمية الوهمية

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  • %85 من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على المنصات التعليمية الوهمية 2/2

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الرقابة على المنصات التعليمية الوهمية؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الرقابة على المنصات التعليمية الوهمية.

وأيد 85% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على المنصات التعليمية الوهمية، بينما عارض 15% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على المنصات التعليمية الوهمية.


نتيجة الاستطلاع

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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