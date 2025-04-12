شكرا لقرائتكم خبر عن %85 من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على المنصات التعليمية الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الرقابة على المنصات التعليمية الوهمية؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الرقابة على المنصات التعليمية الوهمية.

وأيد 85% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على المنصات التعليمية الوهمية، بينما عارض 15% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على المنصات التعليمية الوهمية.