شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة صرف الدعم الإضافى على بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثير من المواطنين عن طرق صرف الدعم الإضافى على بطاقات التموين، إذ تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور شريف فاروق، صرف الدعم الإضافى للأسر الأولى بالرعاية للشهر الثانى على التوالى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي.

ويتم الصرف من فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى بقالبن التموين ومنافذ مشروع جمعيتى، وذلك فى ظل نجاح وزارة التموين فى تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية.

ويُصرف الدعم الإضافى من خلال بطاقات التموين، للسلع الغذائية ضمن منحة الدعم، حسب رغبة المواطن المستحق للمنحة الإضافية بحد أقصى 125 جنيهًا للبطاقة التى تشمل فردًا واحدًا، والتى يمكن من خلالها الحصول على 2 كيلو سكر حر وزجاجة زيت حر، بينما تحصل البطاقات التى تشمل أكثر من فرد على دعم بقيمة 250 جنيهًا، بحد أقصى 4 كيلو سكر حر و2 زجاجة زيت، إضافة إلى صرف سلع حرة أخرى بباقى مبلغ المنحة.

وكانت قد نجحت الوزارة فى تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية، مما أتاح توفير أكثر من 30 سلعة غذائية يتم صرفها للمستحقين ضمن المنحة الإضافية، بحسب رغبة المواطن.