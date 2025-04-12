شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يسمى أحد الشعانين عند الأقباط بهذا الاسم؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب أحد الشعانين، يتساءل البعض عن معنى كلمة "شعانين"، إذ أنها مستمدة من الكلمة العبرية "هوشعنا" وتعنى "يا رب خلص"، وهى الترنيمة التى رددها الشعب عند استقبال السيد المسيح. ومع مرور الزمن، اتخذت الكنيسة هذا الحدث الجليل كعيد سنوى يعيد إلى الأذهان مشهد موكب الخلاص واستقبال مخلص العالم. وقد أطلقت الكنيسة على هذا اليوم أسماء متعددة منها: "أحد المستحقين" و"أحد الأغصان".

كما تحمل رموز الشعانين معانى روحية عميقة، إذ يشير سعف النخل إلى الانتصار الروحى، بينما ترمز أغصان الزيتون إلى السلام الداخلى والقداسة. وقد رأت الكنيسة فى هذه الرموز دعوة للجهاد الروحى من أجل نيل إكليل الحياة الأبدية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم الأحد الموافق 13 أبريل، بأحد الشعانين، المعروف أيضًا بـ"أحد السعف"، والذى يعد من أهم المناسبات الدينية فى الأسبوع الأخير من الصوم الكبير، ويحيى الأقباط فى هذا اليوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، حيث استقبله الشعب بالسعف وأغصان الزيتون، مرددين هتاف "أوصنا فى الأعالي".