شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج استرشادى لامتحان الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت.. درب نفسك والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من طلاب الشهادة الإعدادية، عن نماذج استرشادية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى بنظام البوكليت الجديد، وذلك بعد توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف بتعميم النظام بامتحانات الصف الثالث الإعدادى.

ويقدم ”الخليج 365” في السطور التالية نموذج استرشادى لامتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية بنظام البوكليت، وذلك من إعداد مديرية التربية والتعليم بالجيزة.



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وبدأت المديريات التعليمية والإدارات التجهيز والاستعداد لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي أو نهاية الفصل الدراسى الثانى 2025، لطلبة الشهادة الإعدادية، والتى تنطلق 31 مايو المقبل وتستمر حتى 4 يونيو المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تقييم قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية وفق نظام البوكليت، من خلال دمج كراسة الأسئلة والإجابة معًا، بهدف تقليل محاولات الغش وتصوير الأسئلة.

وأعلنت الوزارة أن كافة المديريات بدأت الإعلان على صفحاتها عن طرح نماذج استرشادية لامتحانات الإعدادية بنظام البوكليت، للتسهيل على الطلاب وتدريبهم على النظام.



