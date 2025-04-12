شكرا لقرائتكم خبر عن البحيرة المقدسة بالكرنك.. سر المياه التى لا تجف منذ آلاف السنين (صور) والان مع تفاصيل الخبر

رصد "تليفزيون الخليج 365" سحر خاص لا يقاومه سياح العالم لدى زيارتهم لمنطقة معابد الكرنك فى وسط مدينة الأقصر، ويتمثل داخل البحيرة المقدسة التى تعد أهم المزارات المبهجة التى يزورها سياح العالم ويلتقطون الصور التذكارية بجوارها للاستمتاع بسحر البحيرة التى لا تجف مياهها منذ آلاف السنين.

وتقع "البحيرة المقدسة" خارج البهو الرئيسى لمعابد الكرنك، حيث يوجد تمثال كبير لجعران من عهد الملك أمنحتب الثالث، وتمت تسميتها البحيرة المقدسة لكونها كانت بحيرة الاغتسال قبل الطقوس المقدسة وقبل مراسم الاحتفالات الدينية للملوك والكهنة، حيث أن الملك والكاهن الأكبر كانوا يغتسلون فى مياهها قبل دخول غرفة "قدس الأقداس" التى تعتبر أهم غرفة بالمعبد والتى كان يطلق عليها بالعصور الفرعونية غرفة "الرب الأسطورى" الخاص بالمعبد.

وقال الطيب غريب الخبير الأثرى والمدير السابق لمعابد الكرنك، إن البحيرة المقدسة بمعبد الكرنك تعتبر أحد أبرز أسرار الحياة الفرعونية القديمة، فهى بداخلها مياه ثابتة لا تجف طوال العام، والتى أمر وأشرف على حفرها الملك تحتمس الثالث، حيث كان يحيط بها سور ضخم فى السابق ولكنه تهدم مع مرور الزمن، لتصبح بالشكل الحالى على بعد خطوات من "الجعران الفرعونى" المميز بقلب الكرنك.

ويضيف الطيب غريب لـ"الخليج 365"، أنه يكمن سر البحيرة فى أن مياهها لا تجف نهائيًا ومتواجدة طوال العام، وكانت تستخدم فى التطهير والاغتسال فى العصور الفرعونية القديمة قبيل الطقوس الدينية للملوك والكهنة وخدام المعبد، موضحًا أنه يوجد على جانبى البحيرة الشمالى والجنوبى مقياس لنهر النيل، لتحديد مواعيد الفيضان كل عام، ومازال لها مدخلان أحدهما من الجهة الشرقية والثانى من الناحية الغربية، يساعد فى نزول المياه وفى كل جهة، سلالم حجرية تساعد فى النزول للمياه والخروج منها.

البحيرة المقدسة في معابد الكرنك سر من أسرار الفراعنة بمياه لا تجف



البحيرة المقدسة في معابد الكرنك