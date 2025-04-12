شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية إيقاف إصدار فواتير المياه.. 3 مستندات مطلوبة للحصول على الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من المواطنين عن كيفية غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير "تعليق الاشتراك" من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابعين لها.

وتسهيلًا على المواطنين، حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للشركة من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها، لإيقاف إصدار الفواتير "تعليق الاشتراك".

وأوضحت الشركة أن في حال رغبة العميل غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير، يقدم طلبًا بذلك، متضمنًا الأوراق والمستندات الآتية: بطاقة الرقم القومي للعميل، آخر فاتورة مصدرة للعميل، والإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد.

وفيما يلي، عناوين فروع مراكز خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة:

أولًا: فروع مراكز خدمة العملاء بوسط محافظة الجيزة

-ميدان الكيت كات بجوار بنك مصر – الكيت كات.

-شارع شارل ديجول – محطة مياه الجيزة – الجامعة.

-شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الأليزيه – أرض اللواء.

-شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش – جزيرة محمد.

-تقاطع شارع 17 من 31 مدينة التحرير إمبابة – المنيرة الغربية.

-شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات – الرماية.

-شارع منشأة البكاري قرية المنشية – منشأة البكاري.

-البوابة الرابعة خزان المياه – هضبة الأهرام.

-شارع المستشفى أمام السنترال – العمرانية.

-شارع 10 بجوار كنيسة العذرا ومارجرجس – بولاق الدكرور.

ثانيًا: فروع مراكز خدمة العملاء شمال محافظة الجيزة

-بجوار محطة مياه أوسيم.

-قرية برطس الطريق العمومي.

-الواحات البحرية مدينة الواحات.

ثالثًا: فروع مراكز خدمة العملاء جنوب محافظة الجيزة

-الساحة الشعبية - مدينة الحوامدية.

-طريق مصر أسيوط الزراعي الأخصاص - الصف.

-شارع طراد النيل الكداية - أطفيح.

-طريق مصر أسيوط الزراعي الودي - الصف.

-طريق مصر أسيوط الغربي مزغونة - البدرشين.

-قرية المنوات.

-قرية الشوبك.