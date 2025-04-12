شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام تهمك بالجيزة لإرسال شكاوى الإشغالات أو النظافة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من المواطنين بـ محافظة الجيزة عن أرقام التواصل مع المحافظة للإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات، الخاصة بإشغالات المطاعم والمحال التجارية والباعة الجائلين، وتراكم القمامة، ومخالفات البناء.

وتسهيلًا على المواطنين، تتلقى المحافظة بلاغات المواطنين للطوارئ والإشغالات ومخالفات البناء على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات وإدارة الإزمات من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط الآتية: 33465048 - 33465046، وخدمة واتساب على رقم (01016050453).

ويمكن للمواطنين إرسال شكاواهم على رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة http://www.shakwa.eg،

وذلك في إطار التوسع في إتاحة سبل التواصل وتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تعزيز آليات التواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم للتعرف على مطالبهم وشكاواهم والعمل على حلها مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ويلبى احتياجاتهم.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تخصيص كل منهم ليوم إسبوعيًا للقاء المواطنين، لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم وسرعة البت بها، مشددًا على ضرورة الإعلان بالوحدات المحلية عن موعد تلك اللقاءات لتمكين الراغبين من عرض المشكلات والطلبات الخاصة بهم.