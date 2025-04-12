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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف أنك مريض مصاب بالسكر؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالسبت، 12 أبريل 2025 02:00 ص
قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب على المرضى متابعة حالتهم باستمرار عند الطبيب مع الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر، وتابعت: مريض السكر يظهر عليه أحيانا بعض الأعراض مثل:-
- الشعور بالعطش الشديد.
- زيادة الحاجة إلى التبول على غير المعتاد.
- عدم وضوح الرؤية.
- الشعور بالتعب.
- فقدان الوزن بدون قصد.
ونصحت وزارة الصحة بضرورة الكشف المبكر للاطمئنان على الصحة.
كيف تعرف أنك مريض مصاب بالسكر؟
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