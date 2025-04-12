شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف أنك مريض مصاب بالسكر؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب على المرضى متابعة حالتهم باستمرار عند الطبيب مع الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر، وتابعت: مريض السكر يظهر عليه أحيانا بعض الأعراض مثل:-

- الشعور بالعطش الشديد.

- زيادة الحاجة إلى التبول على غير المعتاد.

- عدم وضوح الرؤية.

- الشعور بالتعب.

- فقدان الوزن بدون قصد.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة الكشف المبكر للاطمئنان على الصحة.