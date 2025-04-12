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كيف تعرف أنك مريض مصاب بالسكر؟.. وزارة الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 12 أبريل 2025 02:00 ص

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب على المرضى متابعة حالتهم باستمرار عند الطبيب مع الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر، وتابعت: مريض السكر يظهر عليه أحيانا بعض الأعراض مثل:-

- الشعور بالعطش الشديد.

- زيادة الحاجة إلى التبول على غير المعتاد.

- عدم وضوح الرؤية.

- الشعور بالتعب.

- فقدان الوزن بدون قصد.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة الكشف المبكر للاطمئنان على الصحة.


كيف تعرف أنك مريض مصاب بالسكر؟

 

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