شكرا لقرائتكم خبر عن لا تخففوا الملابس.. تحذير هام من هيئة الأرصاد: أجواء مائلة للبرودة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن انخفاض درجات الحرارة مستمر الأسبوع الحالى ولا توجد أى تغيرات فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأجواء خلال هذه الفترة ربيعية معتدلة فى ظل اعتدال درجات الحرارة، مع أجواء مائلة للبرودة ليلًا.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين عدم تخفيف الملابس خلال الفترة المقبلة، والالتزام بارتداء الملابس الثقيلة نسبيا خلال فترات الليل.

ويشهد اليوم نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، واضطراب بالملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 5 متر، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3 متر.

ومتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة علة مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي: القاهرة

العظمى 23 درجة.

الصغرى 13 درجة.

الإسكندرية

العظمى 20 درجة.

الصغرى 13 درجة.

مطروح

العظمى 17 درجة.

الصغرى 12 درجة.

سوهاج

العظمى 25 درجة.

الصغرى 09 درجة.

قنا

العظمى 29 درجة.

الصغرى 12 درجة.

أسوان

العظمى 32 درجة.

الصغرى 14 درجة.