شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: مصر تدرك حجم الخطر المهدد للمنطقة وتسعى لوقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الجهد العربى والمصرى خاصة، والذى يسعى لوقف إطلاق النار فى غزة، والعودة إلى الاتفاق وأن تتمكن مصر وجامعة الدول العربية فى تنفيذ الخطة العربية وهو حاجة ملحة إلى مصر والدول العربية.

وأضاف عبد الفتاح دولة، خلال مداخلة عبر زووم من رام الله، بقناة إكسترا نيوز، أنه يجب أن يتم جلب الإدارة الأمريكية إلى مربع السلام والمسار السياسى حتى يكون هناك زخم حقيقى يدفع باتجاه وقف العدوان والدخول فى مسار سياسى.

ولفت عبد الفتاح دولة إلى أن مصر تدرك تماما أن خطر المشروع الذى ينفذه نتنياهو وجيشه لا يشكل خطرا فقط على الشعب الفلسطينى وإنما استمرار العدوان وسفك الدم من شانه أن يؤثر على الأمن القومى فى المنطقة وأطماع هذا الاحتلال هى أوسع من حدود دولة فلسطين، ولذلك تدرك مصر حجم الخطر الذى يهدد المنطقة.