شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: لن يتم إجراء أي تعديلات أخرى في أسعار الوقود قبل مرور ستة أشهر على الأقل والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تراقب تأثير قرار زيادة التعريفة والوقود على تكلفة نقل المنتجات والبضائع، والتي تؤثر على الأسعار في الأسواق المحلية.

وأضاف معتز عاطف خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي للوقود من خلال إطلاق حوافز للشركاء المحليين، الهدف من ذلك هو تقليل الاعتماد على الاستيراد وبالتالي خفض التكلفة الكلية للمنتجات في المستقبل.

أضاف المهندس معتز أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الاعتماد على المنتج المحلي مقارنة بالاستيراد، مؤكدًا أنه لن يتم إجراء أي تعديلات أخرى في الأسعار قبل مرور ستة أشهر على الأقل، حتى يتم دراسة التأثيرات بشكل جيد.