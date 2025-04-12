شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصايح ذكية علشان تستهلك بنزين أقل وتدفع فلوس أقل أهمها الصيانات والان مع تفاصيل الخبر

يُعتبر البنزين هو الوقود الأساسي لمعظم السيارات الملاكي، لما يتمتع به من طاقة عالية عند الاحتراق وسهولة اختلاطه بالهواء داخل غرفة الاحتراق، ومع ذلك، فإن جودة البنزين تلعب دورًا مهمًا في كفاءة استهلاك الوقود، ومن الضروري اختيار نوع البنزين المناسب حسب توصيات كتالوج السيارة.

فالكثير من السائقين وأصحاب يهملون الصيانة الدورية لسياراتهم، ما يؤثر سلبًا على معدل استهلاك البنزين، فمثلًا، عدم تغيير الزيت وفلتر الزيت في مواعيدهما يمكن أن يقلل من كفاءة المحرك ويزيد من استهلاك الوقود.

أعطال تؤثر على استهلاك البنزين:

• سنسور الأكسجين وفلتر الهواء: عند حدوث خلل في أي منهما، فإن أداء المحرك يتأثر، لذلك يُنصح بتنظيف البخاخات وتبديل الفلاتر وفحص حساس الأكسجين بشكل دوري.

• رواسب الكربون: تراكمها داخل حاقن الوقود يؤدي إلى انسداده، مما يضعف عملية ضخ الوقود إلى المحرك، ويتسبب في أداء غير مستقر، وزيادة الانبعاثات، وصوت محرك خشن، وكل ذلك يؤدي إلى زيادة استهلاك البنزين.

• ضغط الإطارات: إذا كان أقل من القيمة الموصى بها، فإن مقاومة التدحرج تزداد، وبالتالي يستهلك المحرك المزيد من الوقود. لذلك يُنصح بفحص ضغط الإطارات مرة واحدة شهريًا على الأقل.

• نظام التعليق: اعوجاج المحاور أو تلف المساعدين أو كسر اليايات يضع عبئًا إضافيًا على المحرك، مما يرفع من استهلاك الوقود، ويزيد من خطورة القيادة خاصة عند السرعات العالية.

وجاءت اسعار المواد البترولية بعد زيادتها كالتالي:

- بنزين 95.. 19 جنيه / لتر

- بنزين 92.. 17.25 جنيه / لتر

- بنزين 80.. 15.75 جنيه / لتر

- السولار.. 15.5 جنيه / لتر



