شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: تزايد الاحتجاجات داخل الجيش لدعم عريضة تطالب بإنهاء حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل وحدات جديدة فى الجيش لدعم عريضة سلاح الجو والتى تطالب بإعادة المختطفين وإنهاء الحرب.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية ان150 جنديا من وحدات مختلفة وقعوا على عريضة تطالب بإعادة المختطفين وإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن "الجنود الموقعون من لواء المظليين وهيئة الأركان العامة والكوماندوز البحرى وشلداج وموران".