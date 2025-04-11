شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام حوثى: 10 غارات أمريكية تستهدف مديرية العبدية بمحافظة مأرب اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام حوثية قالت إن هناك 10 غارات أمريكية تستهدف مديرية العبدية بمحافظة مأرب اليمنية.

وكانت جماعة الحوثي في اليمن، أعلنت استهداف عددا من القطع الحربية "المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" شمالي البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وأكد المتحدث باسم الحوثي في بيان، استمرار العمليات العسكرية ضد السفن الأمريكية والإسرائيلية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.