شكرا لقرائتكم خبر عن السفير أحمد حجاج: مصر من الدول القليلة المساعدة للسوادنيين ولا توجد بها أى معسكرات لاجئين والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، إنه منذ إندلاع القتال من عدة سنوات داخل السودان، سارع الاتحاد الأفريقي لتجميد عضوية السودان داخل المنظمة الأفريقية، ولكن الأوضاع تغيرت فى الآونة الأخيرة وعادت عضوية السودان.

وأضاف أحمد حجاج خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الأوضاع فى جنوب السودان خطيرة وقد تدفع لحرب أهلية فى هذه البلد الصديق، والأزمة الإنسانية متفاقمة، وهناك عدد كبير من اللاجئين السودانيين داخل الحدود السودانية لتجعل عدد كبير منهم إلى تشاد التى تفتقر إلى موارد لإيواء مثل هذا العدد الكبير من السودانيين.

تابع السفير أحمد حجاج، يجب أن يُعترف أن مصر من الدول القليلة التى تساعد اللاجئين السوادنيين ولا توجد بها أى معسكرات لاجئين كما يحدث فى الدول الأخرى، لافتا إلى أن إرتريا من الدول المتعاطفة مع الحكومة السودانية وكانت تلعب دورا كبيرا فى المفاوضات الخاصة بدارفور.