شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان ميرغنى: المعابر بين مصر والسودان سجلت عودة 150 ألف سودانى الأسابيع الماضية والان مع تفاصيل الخبر

أكد عثمان ميرغنى رئيس تحرير جريدة التيار السودانى والمحلل السياسى، أن هناك عودة كبيرة لأعداد النازحين إلى الخرطوم، والتى بلغت الملايين ومعظمهم لمدن شمال السودان وهى الخرطوم وشرق السودان.

وأضاف عثمان ميرغنى خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن منظمة الهجرة الدولية قالت إن أعداد النازحين داخل السودان تناقصت بصورة كبيرة الأسابيع الماضية منذ أن استطاع الجيش السودانى إستعادة ولاية الجزيرة وولاية الخرطوم.

ولفت عثمان ميرغنى إلى أن المعابر بين السودان ومصر سجلت عودة 150 ألف سودانى خلال الأسابيع الماضية، مما يعنى أن هناك إحساس لدى السودانيين بأن الأوضاع بدأت تعود لمعظم الأماكن لما كانت عليه، ولكن قد يكون هناك بعض القصور فى الأماكن التى لا تزال تنتظر إصلاح شبكات المياه والكهرباء وهى مهمة لإعادة استقرار المواطنين، والحكومة تبذل شوط كبير لاستعادة هذه الخدمات بصورة سريعة.