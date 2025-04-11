شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يستقبل نظيره التركي في مطار القاهرة الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير العمل محمد جبران ،مساء اليوم الجمعة ،في مطار القاهرة الدولي ،نظيره وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد ايشيق هان ،والوفد المرافق له،وذلك بحضور السفير التركي في مصر، صالح موطلو شن.

ومن المقرر أن يصطحب الوزير جبران نظيره التركي في عدد من الجولات ، واللقاءات ، والاجتماعات ،لبحث سبل تكثيف التعاون بين الجانبين في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وكان قد استقبل محمد جبران، وزير العمل، أمس الخميس بمكتبة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير فريق أول عماد الدين مصطفي عدوى، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، وأكد الوزير جبران علي العلاقات المصرية السودانية ممتدة الجذور، ورحب بالضيوف، ثم قدم السفير السوداني الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ورئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، والوزراء المعنيين لتسهيل أوضاع السودانيين بالقاهرة خلال فترة التوتر داخل دولة السودان.

وذكر بأن السفارة بالقاهرة، في إطار تنظيم فاعلية خلال هذا الشهر كتعبير عن الحب والوفاء من الشعب السوداني للشعب المصري ولحكومته بقيادة الرئيس السيسي.



