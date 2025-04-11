شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى: طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت المجال الجوى وسقطت فى ماعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأردنى، اليوم أن طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت المجال الجوى الأردنى وسقطت فى ماعين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أردنية.

وأكد الجيش الأردنى سقوط شظايا من المسيرة أدى إلى وقوع دوى انفجار، ونشوب حريق في منطقة حرجية دون وقوع إصابات.

من ناحية أخرى، أكد موقع العربية أن جماعة الحوثى أطلقت مسيرة نحو إسرائيل سقطت بالأردن بمنطقة غير مأهولة بالسكان.