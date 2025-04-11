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وزير الخارجية السودانى: انتصاراتنا أعادت الأمل وأجهضت المؤامرات

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وزير الخارجية السودانى: انتصاراتنا أعادت الأمل وأجهضت المؤامرات

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علي يوسف، وزير الخارجية السوداني، إن قناة «القاهرة الإخبارية» تُعد واحدة من القنوات التى تحظى بمتابعة واسعة من قبل السودانيون، ويُظهر لها الكثير من التقدير، وذلك بسبب مواقفها الإيجابية تجاه القضايا السودانية.

وأشار خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، ببرنامج «ثم ماذا حدث»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن قناة القاهرة الإخبارية كانت دائمًا منبرًا يُعبّر عن الاهتمام بما يتعرض له السودان من مؤامرات، واعتبرها واحدة من القنوات التي تدعم القضايا السودانية.

وأضاف الدكتور علي يوسف أن السودان يمر في هذه المرحلة بمرحلة مفصلية، حيث كانت المؤامرة التى حُيكَت ضد البلاد والشعب السودانى على وشك تحقيق أهدافها.

وأكد أن ما شهدته السودان من تدمير شبه كامل للبنية التحتية، وخاصة في الخرطوم، وكذلك الانتهاكات غير المسبوقة ضد الشعب السوداني، كان يشكل تحديًا كبيرًا، ولكن بفضل الانتصارات الأخيرة، استطاع السودان أن يعود إلى طريق الأمل، مما يفتح المجال لعودة الوطن إلى موقعه الصحيح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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