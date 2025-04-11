شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة انتشال فتاة على قيد الحياة من تحت أنقاض عقار اللبان المنهار.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 فيديو لحظة انتشال فتاة على قيد الحياة من أسفل عقار اللبان المنهار فى الإسكندرية، بعد تمكن قوات الحماية المدنية من انتشال 3 أطفال -ولدين وفتاة- من أسفل عقار اللبان المنهار، مع استمرار عمليات البحث عن آخرين تحت الأنقاض فى محاولة لإخراج أى ناجين من أسفل العقار.

شهدت منطقة اللبان التابعة لحى الجمرك فى الإسكندرية اليوم الجمعة، انهيار عقار قديم مكون من طابقين وتم انتشال طفلين وفتاة على قيد الحياة من أسفل العقار المنهار، وجرى نقلهما إلى مستشفى رأس التين، لتلقى العلاج اللازم.

وانتقل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء بهاء زحير، مدير إدارة البحث الجنائى إلى موقع الحادث لمتابعة جهود الانقاذ.

كان قسم شرطة اللبان تلقى بلاغا يفيد انهيار العقار رقم 3 مأهول بشارع الغزالى بدائرة القسم، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وحى الجمرك إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية انهيار عقار مكون 3 طوابق به السكان وجارى البحث عن آخرين مفقودين تحت الأنقاض.



انتشال الفتاة



انتشال 3 أطفال علي قيد الحياة من عقار اللبان المنهار بالإسكندرية