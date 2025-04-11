شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب سيزور السعودية وقد يزور دولا أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيزور المملكة العربية السعودية، وربما سيتوجه إلى دول أكثر.

وكان البيت الأبيض قد قال مطلع الشهر الجارى، إن الرئيس الأمريكى سيتوجه إلى السعودية فى شهر مايو المقبل، كما كان ترامب قد ذكر أنه يعتزم زيارة السعودية، واللقاء بولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح مسئول فى البيت الأبيض فى مارس الماضي، أن المحادثات المتوقع عقدها فى الرياض ستتركز على مناقشة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج، فضلاً عن إنهاء الصراع فى الشرق الأوسط.