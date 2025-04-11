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البيت الأبيض: ترامب سيزور السعودية وقد يزور دولا أخرى

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البيت الأبيض: ترامب سيزور السعودية وقد يزور دولا أخرى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيزور المملكة العربية السعودية، وربما سيتوجه إلى دول أكثر.

وكان البيت الأبيض قد قال مطلع الشهر الجارى، إن الرئيس الأمريكى سيتوجه إلى السعودية فى شهر مايو المقبل، كما كان ترامب قد ذكر أنه يعتزم زيارة السعودية، واللقاء بولى العهد السعودى الأمير ، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح مسئول فى البيت الأبيض فى مارس الماضي، أن المحادثات المتوقع عقدها فى الرياض ستتركز على مناقشة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج، فضلاً عن إنهاء الصراع فى الشرق الأوسط.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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