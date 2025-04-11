شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: الوضع الصحى فى غزة كارثى ويوجد نقص بالأدوية والمستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن الوضع الصحى فى قطاع غزة كارثى، وهناك نقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كبير، ووصلت نسبة العجز فى الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية فى أقسام الرعاية الأولية بالمستشفيات إلى مستويات غير مسبوقة.

وأضاف خليل الدقران خلال مداخلة من غزة عبر زووم لقناة إكسترا نيوز، أن 40% من الأدوية الأساسية و 60% من المستلزمات الطبية رصيدها صفر، وكذلك 54% من أدوية السرطان و 40% من أدوية الرعاية الأولية و51% من أدوية خدمات صحة الأم والطفل رصيدها أيضا صفر، وكذلك 42% من التطعيمات.

ولفت خليل الدقران إلى أن هناك نقص كبير فى المضادات الحيوية والمحاليل وأكياس الدم، ومعظم المستشفيات فى قطاع غزة خارج عن الخدمة، لم يبقى إلا أعداد قليلة من المستشفيات تعمل بشكل جزئى فى ظروف صعبة.

وأوضح خليل الدقرانى أن أقسام العمليات والعناية والطوارىء بالمستشفيات أصبحت مستنزفة ونخشى توقف الأقسام الحيوية فى أى وقت بسبب نقص الوقود، حيث أن جيش الاحتلال منذ أكثر من 41 يوما لم يسمح بدخول أي نوعا من الأدوية أو الأجهزة الطبية أو الوقود أو أى شئ من مقومات الحياة للمنظومة الصحية فى غزة، وهو ما يؤثر على حوالى 2.5 مليون نسمة من المواطنين فى القطاع.