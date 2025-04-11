شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يكرمان صلاح هاشم بجائزة التفوق باحتفالية عيد العلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بـ جامعة الفيوم، على جائزة التفوق فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من جامعة الفيوم.

وتسلم الجائزة من الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد العلم السابع عشر 2025، الذى أقيم بمبنى القبة بمسرح جامعة الفيوم.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد التونى نائب محافظ الفيوم، والدكتور جلال السعيد وزير النقل الأسبق، والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق، والدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عرفة صبرى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح هاشم المراقب الدائم بالأمم المتحدة لشئون المجتمع المدنى ومكافحة الفساد، والسفير على العشيرى سفير مصر بالبرتغال سابقًا، ورؤساء الجامعة السابقين، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والأجهزة المعاونة، والمكرمين، وحشد من الطلاب.

صلاح هاشم أكاديمى مصرى وخبير تنموى ولد في11 يونيو 1973 بمحافظة سوهاج، يعمل أستاذًا للتنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، ومحاضر بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وعمل أستاذ زائرًا بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، وأستاذًا زائرًا للسياسات الاجتماعية بجامعة ديوك بالولايات المتحدة الأمريكية، كما عمل مستشارا لوزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية من 2017 وحتى سبتمبر 2024، ومراقبا دائما فى الأمم المتحدة، وأمينًا لقطاع الخدمة الاجتماعية بالمجلس الأعلى للجامعات، وأمينًا عامًا للجنة العلمية الدائمة لترقية الأستاذة بالمجلس الأعلى للجامعات، وانتخب نقيبًا للاجتماعيين فى محافظة الفيوم من 2009 وحتى 2012م.

له أكثر من 23 مؤلف فى مجال التخطيط والتنمية والفقر والعدالة الاجتماعية ورشحته 6 جامعات مصرية لنيل جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية، كما رشحه اتحاد كتاب مصر لنيل جائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية، شارك وزارة التضامن الاجتماعى فى وضع الاستراتيجية القومية للحماية الاجتماعية، كما شارك المجلس الأعلى للجامعات فى وضع الخطة الاستراتيجية لمواجهة التطرف والفكر التكفيرى، وعلى المستوى الدولى شارك فى وضع خارطة الطريق لأرضيات الحماية الاجتماعية SPF فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وعمل مستشارًا للهلال الأحمر المصرى لشئون التنمية، وخبيرا لبرامج الحماية الاجتماعية فى البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة UNDP والبنك الدولى World Bank ومؤسسة فريدريش إبرت الألمانية Fees.