النقل توقع شراكة استراتيجية بين شركة CMA CGM الفرنسية وميناء أكتوبر الجاف (ODP)

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القاهرة - سامية سيد - في إطار العلاقات المتميزة والقوية بين مصر وفرنسا وفي ضوء نتائج زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا إلى مصر، شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع شراكة استراتيجية بين شركة CMA CGM الفرنسية (الرائدة عالميًا في مجال الشحن والخدمات اللوجستية) وميناء أكتوبر الجاف (ODP)، في خطوة تمثل محطة هامة في مسيرة تطوير الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد في مصر، وذلك من خلال استحواذ الشركة الفرنسية على نسبة 35% من أسهم المشروع. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من كريستين كابو، نائبة الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات لشركة CMA CG، والمهندس أحمد السويدي، رئيس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك وحضر مراسم التوقيع المهندس سيد متولي رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وحيث تهدف هذه الشراكة بين CMA CGM وميناء أكتوبر الجاف، الى تعزيز كفاءة تشغيل الميناء، وتحسين حركة البضائع، وتقديم خدمات لوجستية متكاملة وسلسة للعملاء في المناطق الصناعية المتنامية في مصر

اكد الوزير خلال فعاليات التوقيع أن مصر منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية ومنها شركة CMA CCM التي لها شراكة استراتيجية متميزة مع الجانب المصري من خلال ادارتها وتشغيلها لمحطه تحيا مصر متعددة الاغراض بميناء الاسكندرية والتي افتتحها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في يونيو 2023 وحيث تلعب هذه المحطة حالياً دوراً هاماً في مجال النقل البحري وحركة التجارة العالمية وتجارة الترانزيت بالإضافة إلى التعاون في إحدى محطات ميناء السخنة من خلال شراكة CMACGM مع تحالف عالمي موجها الدعوه لشركة CMA بضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خاصة وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد كما يشهد قطاع النقل، تطورا كبيرا في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن هذا التعاون في مجال الموانئ الجافة بين شركتي قطاع خاص (دولي ومحلي ) يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات كما أن هذا التعاون كما يأتي بالتزامن مع تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وذلك من خلال تنفيذ عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة للمساهمة في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات وحتى يصبح الميناء البحري لتداول الحاويات وليس لتخزين البضائع كما يأتي في ضوء إنشاء وزارة النقل عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية وحيث تعتبر هذه الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية احد المكونات الرئيسية لهذه الممرات اللوجيستية.

وأضاف أن هذه الممرات اللوجستية لها اهميه كبيرة خاصة مع تنفيذ معظم دول العالم لعدد من الممرات اللوجستية لتعزيز حركة التجارة العالمية وخاصة وان مصر تتميز بموقع جغرافي ولها شواطئ ممتدة على طول البحرين المتوسط والاحمر بطول حوالي 3000 كم كما تمتلك 18 ميناء بحري تجاري لها قدرة كبيره على استقبال السفن العملاقة بالاضافة الى وجود الطاقة البشرية التي تساهم في نجاح مختلف المشروعات.

وأشار الوزير إلى أهمية هذه الشراكة المتعلقة بميناء اكتوبر الجاف تزداد مع ما تم تنفيذه من ربط بين الميناء الجاف وميناء الاسكندرية بالسكة الحديد وانشاء محطة شحن القطارات بالحاويات بمحطة تحيا مصر متعددة الاغراض بميناء الاسكندرية ليصبح الميناء الجاف بالسادس من اكتوبر مرتبط بكافة الموانئ البحرية المصرية من خلال شبكة السكك الحديدية

وأضاف أن هذه الشراكة مع شركة CMACGM العالمية ستساهم في تسهيل حركة الصادرات والواردات خاصة وان حيث هذا الميناء يمثل طفرة فى منظومة النقل واللوجستيات و يساهم فى منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الطرق البرية التى تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة عليها وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.

كما صرّحت كريستين كابو قائلة "تفخر بهذه الشراكة الجديدة مع السويدي ميناء أكتوبر الجاف حيث انه فرصة فريدة لتعزيز تطوير حلول النقل منخفضة الانبعاثات في مصر، عبر الربط الفعّال بالسكك الحديدية. هذا الاستثمار يؤكد التزام CMA CGM طويل الأمد بدعم نمو سلاسل الإمداد في مصر. إنه يجمع بين شبكتنا البحرية العالمية من وإلى مصر، واستثماراتنا في محطات الإسكندرية والسخنة، والقدرة على تقديم حلول فعالة وتنافسية من الباب إلى الباب، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير سلاسل الإمداد المصرية برؤية أكثر تطورًا."



وأضاف أحمد السويدي: "انضمام CMA CGM كشريك يمثل خطوة كبيرة نحو ترسيخ مكانة ميناء أكتوبر الجاف كمركز لوجستي وطني وإقليمي. إن رؤيتنا المشتركة للاستدامة والكفاءة تجعل من هذا التعاون أكثر تأثيرًا. وتعزز هذه الاتفاقية مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية، وتدعم الأهداف الوطنية لتعزيز النمو الصناعي، والتنمية المستدامة، وتكاملها في التجارة العالمية."

جدير بالذكر أنه بموجب هذه الشراكة، ستستفيد CMA CGM من مرافق ODP المتطورة لخدمة قاعدة عملائها المتزايدة في القاهرة الكبرى وصعيد مصر، من خلال توفير حلول نقل داخلي متكاملة، وتخليص جمركي، وخدمات لوجستية متقدمة. وحيث تدير المجموعة بالفعل محطة الحاويات "تحيا مصر" في ميناء الإسكندرية، ما يعزز من تمركزها الاستراتيجي في مصر ومنطقة البحر المتوسط، خاصة عبر حلول الربط متعددة الوسائط المستدامة والمبتكرة. وستوفر المجموعة رحلات قطار منتظمة ذهابًا وإيابًا بين موانئ الإسكندرية والعين السخنة ومنطقة القاهرة الكبرى، ما يعزز من تنافسية حلول النقل متعددة الوسائط للعملاء في مصر.



