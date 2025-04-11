شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية.. تكاثر للسحب مصحوبة بأمطار على هذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المتوسطة علي السواحل الشمالية والوجه البحري قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة الشدة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: كما تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والاتربة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الاحمر .

كما تنشط الرياح الشمالية علي مسطح البحر الأحمر تؤدى إلى ارتفاع الأمواج حيث من المتوقع أن تتراوح من 2.5: 4 متر.

ويشهد اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، طقس معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر، وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 متر.

ومتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 22 درجة.

الصغرى 13 درجة.

الإسكندرية

العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.

مطروح

العظمى 18 درجة.

الصغرى 11 درجة.

سوهاج

العظمى 24 درجة.

الصغرى 09 درجة.

قنا

العظمى 26 درجة.

الصغرى 10 درجة.

أسوان

العظمى 30 درجة.

الصغرى 14 درجة.