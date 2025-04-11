شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية مصر والكويت يبحثان الوضع فى غزة خلال منتدى أنطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الجمعة 11 أبريل مع عبد الله اليحيا وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسى.

تناول الوزير عبد العاطي مجمل أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وثمَّن تنامي وتيرة تطور العلاقات فى المجالات المختلفة، مشيدًا بالروابط الأخوية التي تجمع الشعبين، معربًا عن التطلع لدفع وتيرة التعاون مع دولة الكويت الشقيقة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح بتعميق العلاقات بين البلدين، والاستمرار في تطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائي، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وقد تبادل الوزيران الرؤى حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وبحث سبل الترويج وحشد الدعم الدولي للخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر واعادة إعمار غزة، إلى جانب التنسيق بين الجانبين للإعداد لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، كما تطرق الوزيران كذلك إلى مختلف القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.