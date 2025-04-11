شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ناميبيا بالقاهرة يوجه الشكر لمصر والرئيس السيسى لدعم بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السفير فيليو هيفينداكا، سفير ناميبيا بالقاهرة الشكر لمصر والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على دعم بلاده خاصة فى مجالات الزراعة وبناء القدرات والتدريب.

جاء ذلك في الكلمة التى ألقاها السفير خلال الاحتفال الذي اقيم بمناسبة مرور 35 عاما علي استقلال ناميبيا بحضور عدد كبير من السفراء العرب والأجانب ورجال الاعمال وأبناء الجالية الناميبية فى مصر.

وأشاد السفير فيليو هيفينداكا بعمق العلاقات التاريخية التى تربط بين بلاده ومصر، كما وجه الشكر لمصر علي دعمها لبلاده منذ احتضانها لحركة "سوابو "التي حررت نامبيا علي يد سام نيوما أول رئيس لبلاده والتي اتخذت من الجمعية الأفريقية بالقاهرة مقرا لها.

وقال هيفينداكا " إنه إذا كانت نامبيا تفخر اليوم بأنها تمتلك أفضل شبكة طرق في أفريقيا فالفضل يعود للمهندسين المصريين ".

وأوضح سفير ناميبيا بالقاهرة أن بلاده تزخر بالموارد الطبيعية كالماس والغاز الطبيعي وتحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم فى احتياطى اليورانيوم، داعيا رجال الاعمال المصريين للاستفادة من مزايا الاستثمار في بلاده مع منحهم اولوية و تسهيل الحصول علي تأشيرة الدخول في مدة زمنية تستغرق 30 دقيقة فقط.

ومن جانبه، أشاد السفير محمد صفوت نائب مساعد وزير الخارجية بالعلاقات التى تربط بين مصر وناميبيا، لافتا إلى أن نامبيا تمثل قصة نجاح و نموذج في التنمية و الديمقراطية.